Raubzug in Türkheim: Diebe suchen nach unverschlossenen Fahrzeugen

Leichtes Spiel hatten Diebe, die in der Nacht zum Freitag in einem Ortsteil von Türkheim auf Raubzug gingen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus einem Hofraum ein unverschlossenes Auto, in dem sich auch noch der Fahrzeugschlüssel des Pkw befand. Vermutlich dieselben Täter suchten dann in benachbarten Hofeinfahrten gezielt nach unverschlossenen Kraftfahrzeugen und wurden tatsächlich mehrfach fündig. Den Dieben fiel dabei Bargeld in die Hände. In ein geparktes, ebenfalls nicht abgesperrtes Wohnmobil, drangen die Täter gewaltsam ein. Dort fanden sie zwar offenbar nichts Wertvolles, sie richteten aber Sachschaden an. Der Wert des gestohlenen Autos wird auf rund 1500 Euro geschätzt, den weiteren Beute- und Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Die Polizei Bad Wörishofen sucht Zeugen, die sich mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 in Verbindung setzen können. (mz)

