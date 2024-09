Rennen für den guten Zweck: Da gibt es kein schlechtes Wetter

Gemeinsam mit dem Türkheimer Bürgermeister Christian Kähler eröffnete Till Schmiedeknecht, einer der geschäftsführenden Gesellschafter des Türkheimer Familienunternehmens Salamander, den ersten „Salamander Run“. Dieser fünf Kilometer lange Benefizlauf hatte das Ziel, nicht nur Bewegung zu fördern, sondern auch die Gemeinschaft in der Region zu stärken. Mit genau 800 Anmeldungen wurden die Erwartungen weit übertroffen. Wie angekündigt, verdoppelt Salamander das Startgeld von fünf Euro pro Teilnehmer und spendet somit 8000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.

Aufgrund der Schlechtwetterprognose gab es die Befürchtung, dass viele nicht an den Start gehen werden. Schlussendlich waren es 711 Läufer, die sichtlich viel Spaß vor, während und nach dem Lauf hatten. Mit dabei waren alle Altersgruppen, vom Baby im Kinderwagen bis zu Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Mit insgesamt 38 Gruppenanmeldungen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Unterallgäu bis nach Memmingen, Kaufbeuren und dem Ostallgäu fand der erste „Salamander Run“ überregionales Interesse. Mit dabei waren viele Sportvereine, die mit Jugend- und ersten Mannschaften angetreten sind, mehrere Feuerwehren, die Polizei aus Bad Wörishofen, die Unterallgäuer Werkstätten sowie Geschäftspartner und befreundete Unternehmen. Die Startnummer 1 trug der Türkheimer Bürgermeister Christian Kähler, als Erster ins Ziel kam Jakob Wick mit der Startnummer 423 und der Zeit von 18 Minuten und 16 Sekunden. (mz)