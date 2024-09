Samalander Run hilft dem Kinderhospiz

Der erste Salamander Run war ein großer Erfolg mit 816 Anmeldungen, die weit über Türkheim und die Region hinausreichten. Trotz schlechter Wettervorhersagen gingen schließlich 711 Läuferinnen und Läufer an den Start. Das Startgeld von fünf Euro wurde von Salamander verdoppelt, sodass eine Spendensumme von 8160 Euro zusammenkam, die an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach übergeben wurde. Holger Mock, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung, bedankte sich bei allen Beteiligten: „Wir danken Salamander sowie allen teilnehmenden Vereinen und jedem Einzelnen, der mit seinem Startgeld zu dieser großzügigen Spende beigetragen hat. Unterstützungen wie diese ermöglichen die ressourcenorientierte Förderung von Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen.“ Bei der symbolischen Scheckübergabe (von links): Götz Schmiedeknecht, Holger Mock, Brigitte Waltl-Jensen (Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung), Till Schmiedeknecht und Wolfgang Sandhaus.

