Schulabschluss an der Mittelschule Türkheim

Voller Freude nahmen die Abschlussschüler Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ihr Zeugnisse entgegen. Im Rahmen der Abschlussfeier gaben die Schüler der 10. Mittlere-Reife-Klasse einen Einblick in ihr letztes Schuljahr und bedankten sich bei Lehrkräften und Schulleitung der Schule. Das Programm enthielt neben musikalischen Darbietungen lustige Einblicke ins Schulleben und in das schulische Arbeiten unter ihrem Klassenlehrer Sebastian Demel. 2. Bürgermeister Franz Haugg gratulierte den Schülern im Namen des Schulverbandes und auch die Elternbeiratsvorsitzende Judith Gaschler-Strehle wünschte allen viel Glück für die Zukunft mit dem abschließenden Rat: Wende dein Gesicht der Sonne, dann fallen die Schatten dich!“ Schulleiterin Barbara Engel freute sich über den Erfolg der Absolventen und gab einen Überblick über den weiteren Weg der Schüler. Die meisten Schüler machen eine Ausbildung, acht Schüler besuchen der Fachoberschule. Abschied nehmen hieß es auch von der Elternbeiratsvorsitzenden. Sechs Jahre war Judith Gaschler-Strehle Mitglied des Elternbeirats und brachte sich voller Elan ein. Barbara Engel bedankte sich bei ihr für die tolle Unterstützung in all den Jahren. Anschließend wurden die besten Schüler geehrt. Beste Schüler mit der Traumnote Eins sind Richard Sabadus, Cristal Hierl Martins und

