So viel kostet der neue Türkheimer Bauhof wirklich

Dass die Marktgemeinde Türkheim einen modernen und funktionierenden Bauhof braucht – da gibt es wohl keine zwei Meinungen im Ort. Immerhin ist der Bauhof – neben dem Rathaus – die wohl wichtigste Schaltzentrale für alles, was vonseiten der Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger getan werden muss, um das Gemeinwesen am Laufen zu halten. Bislang müssen sich die 14 Mitarbeiter mit dem doch sehr in die Jahre gekommenen Bauhof an der Kirchenstraße und zeitweise sechs weiteren „Außenstellen“ herumplagen. Mit Zuständen „fast wie im Mittelalter“ müssten die Bauhof-Mitarbeiter zurechtkommen, hieß es jetzt erneut im Gemeinderat. Doch damit soll Schluss sein – das hatte der Marktrat erstmals schon im Jahr 2017 beschlossen. Und auch dieser Entscheidung waren jahrelange Diskussionen und Vorbereitungen vorausgegangen.

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis