Spende bringt mehr Spielraum für die Waldfüchse

Der Verein Waldkindergarten Waldfüchse durfte sich kürzlich über eine Spende der Rapunzel Eine Welt Bio-Stiftung in Höhe von 1500 Euro freuen. Die Zuwendung soll das bestehende Angebot für die Waldkinder erleichtern und neue Projekte ermöglichen. „Mit dem Geld wollen wir unsere Räume in der Natur und der Schutzhütte für die Kinder noch attraktiver gestalten“, sagte Beatrix Lutzenberger die stellvertretende Leiterin des Waldkindergartens Waldfüchse. „Im Raum stehen die Ideen für beispielsweise einen Spielständer, neue Werkzeuge für das Werken im Freien oder Materialien für unsere pädagogischen Projekte“, erklärt Anika Wegst, Vorsitzende des Vorstandsteams. Der Waldkindergarten Waldfüchse betreut Kinder unter freiem Himmel – bei Wind und Wetter. In einer Schutzhütte und einem kleinen witterungsgeschützten Bauwagen finden die Kinder Unterschlupf, wenn das Wetter einmal gar zu stürmisch wird.

