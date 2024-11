Tauschen war Trumpf im Türkheimer Waaghaus

Um die 150 Kleidertausch-willige Damen waren ins Türkheimer Waaghaus gekommen. Es hatte sich herumgesprochen, denn sie kamen nicht nur aus Türkheim, sondern auch aus der Region, von Memmingerberg bis Buchloe. Zum zweiten Mal den Weg ins Waaghaus gefunden hatten zwei Frauen aus Konradshofen und Siebnach, Mutter und Tochter. Die Tochter sagt: „Wir haben immer noch Kontakte nach Türkheim.“ Vor 25 Jahren sei sie in einer Stillgruppe hier im Ort gewesen: „Jetzt sind die Kinder groß.“ Ihre Mutter ergänzt: „Wir mögen die Atmosphäre. Wir finden die Tausch-Idee super, und es ist ja auch für einen guten Zweck.“

Die 14 Organisatorinnen können mit dem Ergebnis ihrer Aktion zufrieden sein. Die nicht getauschten Kleidungsstücke gingen an Aktion Hoffnung in Ettringen, gespendet wurden außerdem 200 Euro an Humedica. Übrig gebliebene warme Winterjacken wurden dem Türkheimer Helferkreis übergeben. Organisatorin Doris Studeny kritisiert aber, dass einige Wenige „anscheinend nicht gelesen hatten, dass wir nur gut erhaltene Sachen haben wollten“. Und dass ihre Organisatorinnen deshalb „einige Stücke aus dem Verkehr ziehen mussten“.