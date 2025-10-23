Tempo 30, Flexibus, Verkehrssicherheit: Das beschäftigt die Menschen in Türkheim

Türkheim geht es gut – noch. Und paar Kleinigkeiten könnte man schon ändern. So könnte man die Bürgerversammlung salopp zusammenfassen. Die Lebensbedingungen für Senioren, die Finanzen der Gemeinde und die Vorstellung des neuen Polizeichefs in Bad Wörishofen standen auf dem Programm. Bürgermeister Christian Kähler stellte sich aber auch den Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.

Tempo 30 sorgt für Diskussionen in Türkheim

Ein Thema, das viele bewegt: die Tempo-30-Regelung. Der „Schilderwald“ innerorts sorgte auch in einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen für Diskussionen. Kritik gab es daran, dass Tempo 30 teilweise nicht durchgehend sei oder zeitlich begrenzt. Ein Bürger kritisierte außerdem, dass „Kiss and go“ im Tiroler Weg kein „maßgebendes Verkehrsschild“ sei. Kähler wies darauf hin, dass die aktuelle Situation nun einmal von der Straßenverkehrsordnung so vorgegeben sei und warf dazu eine Folie an die Wand, auf der es hieß: „Danach sind streckenbezogene Tempo-30-Regelungen im unmittelbaren Bereich von Schulen grundsätzlich möglich, allerdings ausdrücklich nur unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass die Anordnung auf die relevanten Zeiten beschränkt wird – also auf den Zeitraum, in dem tatsächlich ein erhöhter Ziel- und Quellverkehr sowie häufige Fahrbahnquerungen durch Schülerinnen und Schüler auftreten.“

Kähler betonte, dass die zeitliche Beschränkung von 7 bis 17 die Kinder schützen solle, die auf dem Weg zur Schule sind. Dazu trage auch die Tatsache bei, dass nun die „Tempolücke“ zwischen den beiden bestehenden Tempo-30-Bereichen an der Grundschule in der Wörishofer Straße und am Gymnasium in der Irsinger Straße geschlossen ist. Und damit sei aber auch „das rechtlich Machbare ausgeschöpft“.

Türkheim: „Elterntaxis sollen nicht direkt vor die Schule fahren“

Die „Kiss and go“-Zone solle gewährleisten, dass „die Elterntaxis nicht direkt vor die Schule fahren“. Und er fragte mit Blick auf den Schilderwald ganz direkt: „Was schadet es uns?“ „Es kostet ja Geld“, rief ein Bürger aus dem Publikum. Laufende Kosten gebe es nicht, betonte Kähler und sagte abschließend: „Wir haben viel versucht – aber es geht nur so.“

Paul Hoferichter vom VdK Ortsverband beklagte, dass es seiner Ansicht nach immer noch keine sinnvolle Lösung für eine gemeinschaftliche Nutzung des Flexibusses gebe. Er halte es für sinnvoller, wenn es für Vereine Mitgliedsnummern gäbe und der Verein dann abfragt, wer mit dem Flexibus geholt werden möchte: „Das ist doch sinnvoller, als wenn jeder einzeln abgeholt wird.“ Bürgermeister Kähler stimmte dem zu: „Wir versuchen seit fünf Jahren das beim Betreiber umzusetzen.“ Bisher ohne Erfolg.

Im Türkheimer Freibad liefe zwar vieles gut, betonte Anton Bauer, aber die Spinde seien „teilweise sehr alt, Schlüssel fehlen, manche sind defekt“. Er bat darum, dass die Spinde ausgetauscht werden. Ein Vorhaben, das laut Bürgermeister Kähler, „schon auf der Liste steht“.

Anwohnerin bemängelt Verkehrssituation in Türkheim

Gleich drei Punkte hatte Yasemin Akkoyunlu mitgebracht: Die junge Frau lebt seit März in Türkheim und wünscht sich, es hätte zu Beginn „eine Art Willkommenspaket“ gegeben, beispielsweise in Form von Informationsbroschüren. Das sei machbar, entgegnete Kähler.

Weniger positiv fiel seine Antwort auf den nächsten Punkt aus: Akkonyunlu kritisierte die Situation an der Jakob-Sigle-Straße. Sie beobachte dort auf Höhe der Wertachbrücke oft gefährliche Situationen, wenn Kinder oder ältere Menschen die Straße überqueren. Akkonyunlu betonte, dass ihr bewusst sei, dass der Landkreis für diesen Abschnitt zuständig ist: „Aber vielleicht können Sie sich an den Landkreis wenden?“, fragte sie an Kähler gewandt. „Ich probiere, seit ich Bürgermeister bin, dort irgendwie das Tempo zu reduzieren“, entgegnete dieser. Es gibt dort eine Ampel: „Und mehr kriegen wir nicht“, sagt der Bürgermeister.

Akkonyunlus dritter Punkt betraf den Basketballplatz in der Waldstraße. Hier sei unter anderem der Mast des Basketballkorbs schief. „Ja, das ist jemand dagegen gefahren“, sagte Kähler, konnte aber auch Positives vermelden: Ein neuer Korb sei bereits bestellt.

Wie steht Türkheim finanziell da?

Dieser wird in den Ausgaben der Gemeinde sicher nicht allzu stark zu Buche schlagen, andere Projekte aber schon. Türkheims Kämmerer Claus Hiemer informierte über die Finanzen: 2024 lagen die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer bei 9,1 Millionen. „Ein Rekordhoch“, betonte Hiemer. Auch 2025 sei die Situation mit Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 6,3 Millionen gut. Auf die Gemeinde kommen aber höhere Personalkosten zu. Der Grund: „Hammermäßig gute Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst – gut für die Beschäftigten, für die Gemeinde weniger“, betonte Hiemer, der für 2025 Personalkosten in Höhe von 7,1 Millionen für die Gemeinde berechnet hat.

Insgesamt will der Markt 2025 außerdem 5,8 Millionen investieren, unter anderem in Feuerwehrautos, die Ganztagsbetreuung der Grundschule im Hegler-Haus, die Erweiterung des Gymnasiums, den Neubau des Bauhofs und in einzelne Projekte des Regionalwerks, an denen der Markt beteiligt ist. Die gute Nachricht: Für all das sei keine Kreditaufnahme notwendig, die Gemeinde kann laut Hiemer unter anderem Geld aus den Rücklagen verwenden: „Sozusagen ein Griff in die Schublade.“ Abschließend betonte der Kämmerer: „Türkheim hat – noch – solide Finanzen“. Große Betonung auf dem Wort „noch“, denn die Schulden werden Hiemer zufolge bis 2028 „erheblich steigen“.

Kurz vor Abschluss der Versammlung griff Gemeinderat Christian Schreiber noch einen Punkt auf, den Bürgermeister Kähler bereits zu Beginn angebracht hatte: Angesichts der Kommunalwahl 2026 suchen einige Parteien und Fraktionen noch nach Menschen, die sie für den Gemeinderat aufstellen können. Schreiber stellte mit Blick auf Entscheidungen im Rat Folgendes klar: „So etwas wie einen Parteizwang, von dem manchmal gemunkelt wird, gibt es nicht.“ Er wünscht sich, dass mehr Menschen auch zu den Sitzungen kommen „und nicht hinterher gemeckert wird“. Der Gemeinderat solle eine ausgeglichene Mischung aus „Jung und Alt“ sein und Schreiber appellierte an die Älteren im Raum: „Ihr habt auch noch goldene Zeiten vor euch“. Und: Wer im Gemeinderat sei, merke schnell: „Nicht jede Entscheidung ist so einfach wie man denkt!“

Ein Appell, der zu Kählers Abschlussworten passte: „Wir wollen Türkheim voranbringen, wir haben hier ein gutes Miteinander, ich bin hier gerne.“

Türkheim Im Überblick: Zahlen und Fakten

Einwohnerzahl im Oktober 2025: 7710

Zuzüge: 630

Todesfälle 2024: 128

Die Schülerzahlen im Jahr 2025 im Überblick:

Grundschule: 370 (davon 73 Schülerinnen und Schüler in Rammingen)

Mittelschule: 213 (davon 111 Türkheimer)

Gymnasium: 805 (davon 230 Türkheimer, derzeit 21 Gastschüler)