Betrunkene legen sich in Türkheim mit der Polizei an

Drei Betrunkene, darunter eine Frau, hielten am Sonntagabend die Polizeiinspektion Bad Wörishofen auf Trab: Das Trio randalierte in der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim gerufen. Eine 30-jährige Frau verheilt sich gegenüber den Polizeibeamten zunehmend aggressiv, woraufhin sie zu Boden gebracht wurden musste. Zuvor hatte sie die Beamten mehrfach bedroht und beleidigt. Die Frau nahmen die Beamten anschließend fest und brachten sie zur Polizeidienststelle. Auch dabei hatte sie mehrfach versucht, die Polizeibeamten zu verletzen. Ein 34-jähriger Mann war betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert oberhalb des zulässigen Grenzwertes, woraufhin der 34-Jährige ebenfalls auf die Polizeiinspektion Bad Wörishofen kam. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die 30-jährige Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Den 34-jährigen Mann erwartet eine Anzeige aufgrund der Trunkenheit im Verkehr. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. (mz)

