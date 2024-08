Spiegelklatscher auf der engen Staatsstraße

Zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr ein Lkw, der am späten Montagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Türkheim und Tussenhausen unterwegs war. Leidtragender war ein 54-jähriger Lkw-Fahrer, der auf der schmalen Fahrbahn nicht mehr ausweichen konnte. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich mit den linken Außenspiegeln. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei hatte der Lkw ein polnisches Kennzeichen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

