Türkheim drückt beim Verkehr immer stärker auf die Bremse

Tempo-20, Tempo-30, Tempo-50, Rechts-vor-links-Regel, Gemeindestraße, Kreisstraßen – da kann einem schon mal der Kopf schwirren, wenn es um die bestmögliche Geschwindigkeit für den Verkehr in Türkheim geht. Jetzt wird das Türkheimer Tempo-Tohuwabohu um ein weiteres Kapitel bereichert: Zwischen dem Torbogen in der Maximilian-Philipp-Straße und der Einmündung/Abzweigung der Tussenhauser Straße soll der Verkehr auf maximal 20 km/h gebremst werden. Dies diene zum einen zum Schutz der Fußgänger und Fahrradfahrer in der Türkheimer Prachtstraße, zum anderen auch dem Wunsch nach Ruhe der lärmgeplagten Anlieger. Einen entsprechenden Antrag hatte ein Anwohner in der Bürgerversammlung gestellt. Jetzt hat der Gemeinderat die Weichen dafür gestellt und gleich noch weitere Tempo-Regulierungen und Verkehrsmaßnahmen beschlossen. Ordnungsamtschefin Daniela Groß geht davon aus, dass die neuen Geschwindigkeitsregelungen im Frühjahr eingeführt werden, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion erklärte.

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniela Groß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis