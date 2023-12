Türkheim hat jetzt einen Ninja-Raum

In Türkheim kommt jetzt ein bisschen "Ninja Warrior"-Stimmung auf. So funktioniert der neue Raum.

Mächtig reingehängt – und das im wahrsten Sinne des Wortes – haben sich Christian Walter, Sportbeauftragter der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule in Türkheim, und seine Mitstreiter. Ihr Ziel habe sie erreicht: einen attraktiven Ninja-Raum für Türkheim.

Lange fristete der 50 Quadratmeter große Fitnessraum neben der Schulturnhalle sein Dasein. Die Geräte waren veraltet und wurden kaum noch genutzt. Deshalb kam Christian Walter auf die Idee, einen eigenen Parcours für die 235 Schülerinnen und Schüler, aber auch für Vereinsmitglieder zu schaffen. Mit Kraft, Ausdauer, Körperbeherrschung, Geschicklichkeit und Köpfchen können die Hindernisse bewältigt werden. Dank Eigenleistung und Unterstützung von Firmen aus der Region stellten der Schulverband und der Förderverein eine dreistellige Summe zur Verfügung. Um den „Raum mit Aufforderungscharakter“ ansprechend zu gestalten und ständig neue Reize zu setzen, wurde ein Stahlträger integriert.

Der Raum sei "ein Meilenstein" auf dem Weg zur Sportmittelschule Türkheim

In Anlehnung an die Fernsehsendung „Ninja Warrior“ werden die Parcoursteilnehmer motorisch, sozial, emotional-affektiv und kognitiv geschult. Der neue Ninja-Raum sei ein Meilenstein auf dem Weg zur „Sportmittelschule Türkheim“, erklärt Rektorin Barbara Engel bei der Eröffnung vergangenen Freitag. Denn die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule stellt die Freude an Bewegung in den Mittelpunkt. In Kooperation mit dem TSV Ettringen, dem ESV, TV und SV Salamander Türkheim bietet die Schule Mountainbike, Eishockey, Volleyball, Basketball und Badminton sowie Sportklettern unter anderem mit einem Boulderturm und Lebend-Kicker an. (mz)

