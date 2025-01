Türkheim hat schon einen Star

Der erste Star ist in Türkheim angekommen: Das Türkheimer Ehepaar Margit und Edgar Müller freut sich täglich über den Besuch von einem besonders prachtvollen Exemplar der beliebten Gartenvögel, das es sich im Vogelhäuschen der Familie in der Jakob-Sigle-Straße schmecken lässt. Und das hat sich offenbar bereits „herumgesprochen“, denn jetzt ist auch schon ein zweiter Star dazu gekommen. Normalerweise ziehen Stare erst Ende Februar aus ihren Überwinterungsgebieten am Mittelmeer und in Nordafrika zurück. Doch offenbar gibt es unter den Zugvögeln längst auch „Zuwanderer“ aus Osteuropa, die in Süddeutschland überwintern.

Icon Vergrößern Das schmackhafte Futter im Vogelhäuschen der Türkheimer Familie hat sich in Star-Kreisen offenbar herumgesprochen: MZ-Leser Edgar Müller hat beide Stare „erwischt“. Foto: Edgar Müller Icon Schließen Schließen Das schmackhafte Futter im Vogelhäuschen der Türkheimer Familie hat sich in Star-Kreisen offenbar herumgesprochen: MZ-Leser Edgar Müller hat beide Stare „erwischt“. Foto: Edgar Müller