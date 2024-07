Türkheimer Gymnasiasten stellen sich der „Big Challange“

Der internationale Wettbewerb Big Challenge (dt. „Große Herausforderung“), der seit 1999 alljährlich zeitgleich in mittlerweile neun europäischen Ländern stattfindet, traten wieder 110 Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 9 des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim an, die sich zum Teil schon das fünfte Jahr in Folge begeistert der Herausforderung stellen wollten. Im Ländervergleich traten sie dann in der Kategorie „Marathon“ (Gymnasium) gegen 8.153, bundesweit gegen 52.452 Schüler und Schülerinnen an. Insgesamt lagen 61Prozent der Schüler über dem bundesweiten Durchschnitt. Die besten Schüler und Schülerinnen der jeweiligen Jahrgangsstufe waren Vivienne Waugh (5a, Bayern: 15.), Fiona Schelp (5e, 86.), Amina Kanjesic (5e), Ella Kekic (6c, 50.), Ryan Joseph (6a), Kevin Kastrati (6a), Iulia Ralescu (7a, 34.), Erfan Husseini (7a), Alina Looij (7a), Emma Kühnel (8a, 7.), Julia Hellwig (8a, 8.), Oskar Seemüller (8a), Lidija Gudelj (9a, 91.) und Niklas Lichtenberg (9a, 99.). Somit schafften es auch dieses Jahr wieder acht Türkheimer Schüler und Schülerinnen in die Top-100 Bayerns. Den Jahrgangsbesten wurde zusätzlich zu einem Sachpreis eine Ehrenmedaille verliehen. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sprachkenntnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis