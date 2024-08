Die Holperstrecke wird saniert

In zwei Schritten wird die Holperstraße zwischen Tussenhausen und Türkheim erneuert: Im vergangenen Jahr wurde der erste, südöstliche Abschnitt baulich umgesetzt. In diesem Jahr steht der zweite Bauabschnitt an, der am südlichen Ortseingang von Tussenhausen beginnt. Diese Erhaltungsmaßnahme umfasst neben der Erneuerung der Fahrbahn der Staatsstraße St 2025, auch die Instandsetzung der Kreisstraße MN 23, die bereits im Juli durchgeführt wurde. Ab Montag, 2. September, starten die Arbeiten für die St 2015, die voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern werden. Hierfür wird die Staatsstraße voll gesperrt und der Verkehr großräumig umgeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Kempten. Die Behörde hatte sich entschlossen, die Staatsstraße 2025 wegen des schlechten Fahrbahnzustandes im Bereich zwischen den Gemeinden Tussenhausen und Türkheim abschnittsweise zu erneuern.

Icon Vergrößern Der Übergang von der St 2025 zur schon neu asphaltierten und verbreiterten St 2025, etwa zwei Kilometer vor Türkheim. Es gibt zwar keine größeren Schlaglöcher, aber die Fahrbahn ist nur noch ein asphaltiertes Flickwerk. Foto: Sabine Schaa-Schilbach Icon Schließen Schließen Der Übergang von der St 2025 zur schon neu asphaltierten und verbreiterten St 2025, etwa zwei Kilometer vor Türkheim. Es gibt zwar keine größeren Schlaglöcher, aber die Fahrbahn ist nur noch ein asphaltiertes Flickwerk. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Das Staatlichen Bauamt Kempten hat aufgrund der Vielzahl von Straßenschäden ein Erhaltungskonzept für die Staatsstraße 2025 erarbeitet. Auf einer Länge von rund 5,8 Kilometer soll die Staatsstraße zwischen Tussenhausen und Türkheim abschnittsweise erneuert werden. Der erste Bauabschnitt wurde bereits vergangenes Jahr fertiggestellt. Dieses Jahr werden nun im Bereich südlich Tussenhausen der Straßendamm und der Asphaltbelag der St 2025, die vorhandene Durchlässe sowie das Brückenbauwerk über den Moosgraben erneuert. Die große Herausforderung hierbei ist der torfhaltige Straßenuntergrund, der eine nicht ausreichende Tragfähigkeit aufweist und somit zu den Hauptgründen des aktuell schlechten Fahrbahnzustandes zählt. Aufgrund dessen muss der vorhandene Boden ausgebaut, aufbereitet und anschließend lagenweise wieder eingebaut und mittels Bodenverbesserung verfestigt werden.

Die Umleitungen zwischen Tussenhausen und Türkheim sind ausgeschildert

Damit die Arbeiten ordnungsgemäß und verkehrssicher durchgeführt werden können und zudem die Bauzeit so gering wie möglich gehalten wird, wird die Maßnahme unter Vollsperrung der St 2025 umgesetzt. Während dieser Zeit wird der Verkehr wie folgt umgeleitet. Der von Tussenhausen kommende Verkehr fährt auf die MN 23 Richtung Rammingen und anschließend auf die MN 2 nach Türkheim. Ab dort sind die Fahrziele wieder regulär ausgeschildert. Die Verkehrsführung ist für die umgekehrte Richtung identisch.

Der aktuelle Umleitungsplan wird frühzeitig auf der Homepage des Staatlichen Bauamts Kemptens veröffentlicht und kann jederzeit eingesehen werden. Das Bauamt bittet um der Verkehrssicherungsmaßnahmen und um gegenseitige Rücksichtnahme auf den Straßen. (mz)