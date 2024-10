Umleitung in der Uferstraße in Türkheim versetzt und Schilder geklaut

Wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter: Vermutlich in der Nacht zum Freitag wurden in der Uferstraße sowie der Webereistraße in Türkheim die Beschilderung einer eingerichteten Umleitung versetzt und Verkehrszeichen entwendet. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen sucht Zeugen. Hinweise unter der Telefonummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)

