Unbekannter hinterlässt Delle an geparktem Auto

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Ein Autofahrer hat demnach sein Auto am Freitag gegen Mitternacht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maximilian-Philip-Straße in Türkheim abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fiel ihm eine Delle im Bereich der Fahrertür auf. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

