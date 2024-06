Unfall auf der A96 bei Türkheim hätte schlimmer enden können

Ohne verletzte Personen endete ein Unfall auf der A96 Richtung München auf Höhe Türkheim. Ein 30-jähriger Autofahrer konnte im letzten Moment noch ausweichen. So blieb es bei Sachschaden.

Der schnellen Reaktion eines 30-jährigen Autofahrers ist es zu verdanken, dass ein Unfall am Donnerstagmorgen auf der A96 in Richtung München bei Türkheim relativ glimpflich endete. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer wollte laut Polizei an der Anschlussstelle Bad Wörishofen/Türkheim einem anderen Lkw das Auffahren ermöglichen und wechselte daher auf die Überholspur. Dabei übersah er, dass von hinten ein 30-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit kam. Der Autofahrer konnte gerade noch nach rechts ausweichen, sein Auto kam dadurch aber ins Schleudern und letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte der Pkw unter anderem gegen einen Leitpfosten und wurde an der Front beschädigt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge wurden nur geringfügig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (mz)