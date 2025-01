Unfallflucht: Fahrer konnte dank Zeugen ermittelt werden

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Schützenstraße in Türkheim eine Fahrerflucht: Laut Polizei touchierte ein 68-Jähriger ein geparktes Auto, wodurch an beiden Wagen ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand. Zeugen konnten laut Polizei beobachten, wie der Mann zunächst ausstieg und die Schäden an beiden Fahrzeugen begutachtete, anschließend jedoch davonfuhr, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Aufgrund der aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den 68-Jährigen ermitteln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (mz)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis