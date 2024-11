Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines roten „Ellenator“

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wird der Fahrer eines roten „Ellenator“ gesucht, der bereits am Donnerstagabend, 21. November, auf der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim eine Verkehrsunfallflucht begangen hat. Eine 56-Jährige parkte mit ihrem Pkw am Straßenrand und wollte aussteigen. Als sie die Fahrertüre öffnete, übersah sie einen anderen Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, der gegen die Fahrertüre der 56-Jährigen fuhr. Der Unfallbeteiligte fuhr daraufhin weiter, ohne einen Personalienaustausch möglich zu machen. Der Unfallflüchtige sei mit einem roten, sogenannten „Ellenator“ unterwegs gewesen. Der Ellenator ist ein Personenkraftwagen, der so umgebaut ist, dass er trotz seiner vier Räder als dreirädriges Kraftfahrzeug der EG-Fahrzeugklasse L5e eingestuft ist. In Kombination mit der Drosselung der Motorleistung auf 15 kW darf er von Jugendlichen ab 16 Jahren mit dem Führerschein A1 gefahren werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dreirad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis