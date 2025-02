Verwirrter Senior (87) verursacht im „Blindflug“ Unfall

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird ein 87-jähriger Autofahrer angezeigt, der am Donnerstagabend in Türkheim einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei mussten zwei Fußgänger einem Pkw ausweichen, der erst auf dem Bürgersteig fuhr und kurz darauf mit einem am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Der 87-jährige Fahrer sagte aus, geblendet worden zu sein und daher auf den Bürgersteig gefahren zu sein. Die Polizeibeamten waren da aber ganz anderer Meinung: Aus Sicht der Beamten hatte der Mann schlichtweg nichts sehen können, da alle Scheiben des Pkws so beschlagen waren, dass es unmöglich war, das Fahrzeug sicher zu führen. Zusätzlich war die körperliche und geistige Verfassung des 87-Jährigen laut Polizeiangaben „unfallursächlich“. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, aber beschädigt wurden insgesamt drei Autos: das des Unfallverursachers und zwei vor Ort geparkte Pkws. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des 87-jährigen Unfallverursachers wurden sichergestellt, um eine Weiterfahrt beziehungsweise eine erneute Fahrt des Mannes zu unterbinden. (mz)

