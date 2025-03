Vorfahrt missachtet: Unfall beim Abbiegen

Mit einem Bußgeld muss ein 71-jähriger Autofahrer rechnen, der am Freitagnachmittag in Türkheim einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei war der 71-Jährige auf der Danziger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Augsburger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 19-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Pkw des 71-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mz)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis