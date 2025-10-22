Zwei Türkheimer streiten vor Gericht: Sorgt das Wasserkraftwerk für vollgelaufene Keller?

Flüsse, die über das Ufer treten, vollgelaufene Keller – die meisten Unterallgäuer haben solche Bilder vom Hochwasser 2024 sicher noch vor Augen. In vielen Fällen wird es keinen klaren Verantwortlichen für einen vollgelaufenen Keller geben, in einem Fall in Türkheim könnte das anders sein. Zumindest sieht das der Betroffene so.

Für einen Türkheimer ist klar: Sein Keller ist vollgelaufen, weil das Wasser im nahen Kraftwerk an der Wertach zu hoch stand. Der Kraftwerkbetreiber sagt, es liege es an den Sickerschächten und Grundwasserleitern, sogenannte Aquifer, am Haus des Betroffenen, die nicht funktionieren. Das wäre eine vereinfachte Darstellung der Situation. Denn im Detail geht es um viele Zahlen, um Pegelstände, Stauhöhen und um einen Konflikt, der nicht erst kurz vor diesem Gerichtstermin entstanden ist. Der vielleicht ein üblicher Nachbarschaftsstreit wäre, wenn es sich bei dem Anwohner, der sich beschwert, nicht um Karl Maurer, Geschäftsführer der Firma Toni Maurer, handeln würde. Und bei seinem Kontrahenten um Alois Ruf, der nicht nur Betreiber des Wasserkraftwerks ist, sondern auch der Inhaber von Ruf Automobile.

„Erheblicher Wasserschaden“ sei durch das Kraftwerk in Türkheim ausgelöst

Vor dem Memminger Landgericht treten beide mit Anwälten auf. Maurer berichtet, dass es in seinem Haus während des Hochwassers im Juni 2024 „einen erheblichen Wasserschaden“ gegeben habe, der ihn am Ende 3000 Euro gekostet habe. Der Grund für den Schaden ist für ihn offensichtlich: „Die Überstauung der Wertach über Wochen“ durch das nahegelegene Kraftwerk. „Das Stauziel wird nicht eingehalten.“ Die Folge sei, dass bei Starkregen der Grundwasserpegel steige und dann Schäden entstünden.

Die Gegenseite betont jedoch: Das Haus, das 1993 erbaut wurde, läge teils im Überschwemmungsgebiet: „Eine Überschwemmungsgefahr bestand daher von Beginn an.“ Maurer hätte daher entsprechende Vorkehrungen treffen müssen. Die Beklagtenseite sieht die Ursache für den Hochwasserschaden bei Sickerschächten und Aquifern, die nicht richtig funktionieren. Jeder Bauträger müsse selbst für den Abfluss sorgen.

Rufs Anwältin verweist außerdem auf einen Bewilligungsbescheid vom Landratsamt aus dem Jahr 2022. Dieser besagt, dass ein Aufstau der Wertach auf eine Stauhöhe von 590 Meter ü. NN zulässig ist.

Wie reagiert Alois Ruf auf die Vorwürfe?

Ruf betont im Landgericht: Man müsse zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser unterscheiden. Auf Letzteres habe das Kraftwerk keinen Einfluss. Ebenso wie auf den Regen im Juni 2024, den Ruf als „Jahrhundertniederschlag“ bezeichnet: „Da ist nur einer zuständig: der liebe Gott.“

Das Schlauchwehr an seinem Kraftwerk sei „mit Blick auf den Hochwasserschutz die beste Lösung“. Maurer hingegen sieht es so, dass durch das neue Wehr noch mehr Wasser aufgestaut wird. Er habe außerdem am 31. Mai 2024 den Wasserstand gemessen, dieser habe bei 590,48 Metern gelesen: „Somit gab es einen Überstau von 48 Zentimetern.“ Ruf hingegen betont, dass der Wasserstand bereits am 1. Juni wieder gesunken sei.

Kraftwerk Türkheim: „Wollen das nicht mehr hinnehmen“

Maurer zufolge ist er nicht der Einzige, der mit dem aktuellen Zustand Probleme hat. Auch eine Nachbarin wolle „das alles nicht mehr hinnehmen“. Ruf hingegen will von Beanstandungen anderer nichts gehört haben. Doch Maurer verweist auf „zahlreiche“ Aktennotizen zu diesem Thema, die dem Landratsamt Unterallgäu vorliegen sollen.

Letztlich wird bei dem Termin in Memmingen deutlich: Beide Seiten kommen zu keiner Einigung. Bei einem weiteren Termin könnte nun bestimmt werden, ob ein Sachverständiger die technischen Details des Konflikts wie Stauhöhen, Abflussmengen und Pegelhöhen genauer unter die Lupe nehmen wird.