Türkheim

Wegen steigender Schülerzahlen muss das Gymnasium erweitert werden

Das Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim wird in absehbarer Zeit zu klein. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Anstieg der Schülerzahlen von jetzt rund 700 auf rund 1000 Schülerinnen und Schüler.

Das Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium (JBG) wird zu klein und muss erweitert werden. Wie Schulleiter Josef Reif auf der jüngsten Sitzung des Schulverbandes deutlich machte, ist eine Erweiterung des JBG „in größerem Umfang unumgänglich“. Gründe sind laut Reif unter anderem die hohen Anmeldezahlen, die gute Resonanz der Einführungsklasse und die im Schuljahr 2025/26 abgeschlossene Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Reif: „In den nächsten acht Jahren ist mit einer deutlich erhöhten Schülerzahl von rund 1000 zu rechnen.“ In einem Brief an die Eltern nahm Reif dazu ebenfalls Stellung: „Die Beschlussfassung des Zweckverbands ist für das JBG Türkheim von richtungsweisender Bedeutung.“ Das Türkheimer Gymnasium wurde in den Jahren 2013 bis 2015 generalsaniert. Anfangs ging man damals von Gesamtkosten von rund zwölf Millionen Euro aus, letztendlich hat das Projekt sogar 16 Millionen Euro gekostet.

VG-Kämmerer Hiemer rechnet mit rund zehn Millionen Euro Gesamtkosten für die Erweiterung des Türkheimer Gymnasiums

Auch VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer geht von „enorm ansteigenden Schülerzahlen“, von derzeit knapp 700 auf bis zu 1000 Schülerinnen und Schüler in Türkheim aus. Hiemer nennt auch die Zuzugsregion Unterallgäu, höhere Geburtenraten der 2010er-Jahrgänge, anhaltend hohe beziehungsweise erwartete nochmals höhere Übertritte ans Gymnasium und die sogenannte „Einführungsklasse“ aus „Quereinsteigern“ mit sehr gutem mittleren Bildungsabschluss.

