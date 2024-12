Aufbruch ins Abenteuer im Schneidersitz bei einer Vorlese-Schulstunde in der Grundschule in Rammingen: Kinder- und Jugendbuchautor Fabian Lenk las eine spannende Geschichte aus der Wikinger-Welt „Das schwarze Drachenboot“. Um die 70 Kinder aus den Klassen 1 bis 4 lauschten gespannt, welche Abenteuer ihr junger Held bestehen musste. Sie wussten selbst schon erstaunlich viel über das geheimnisvolle Leben „ihrer“ Wikinger im Frage- und Antwortspiel: „Super, das hast du genau richtig erklärt!“ lobte der Autor. Schön illustrierte Bilder regten die Fantasie auch optisch an. In der „Türkheimer Buchwoche“ an den Schulen werden jedes Jahr im November Kinder- und Jugendbuchautoren eingeladen. Die Kleinen in Rammingen bekamen noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Wer liest, ist einfach besser – in Deutsch!“

Text/Foto: Sabine Schaa-Schilbach