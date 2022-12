Wertachfreunde sagen: „Das Risiko durch den Probestau der Wertach ist da!“

Plus Die Naturschützer haben Einspruch gegen den Wertach-Probestau eingelegt und wollen verhindern, dass der Fluss weiter angestaut wird. Das sind die Gründe.

Gemeinsam haben der Fischereiverein Türkheim, der Fischereiverein Bad Wörishofen, die Ortsgruppe Türkheim/Ettringen im BUND Naturschutz, und die Ortsgruppe Wertachtal im Landesbund für Vogelschutz (LBV) gegen die wasserrechtliche Erlaubnis des geplanten Probestaus an der Wertach durch die Wasserkraftwerk GmbH beim Landratsamt ihre Einwände vorgebracht. Unterzeichnet haben das Schreiben Türkheims Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne als Vertreterin des BUND, Leo Rasch (LBV), Georg Hertrampf (Fischereiverein Türkheim) und Michael Häring vom Fischereiverein Bad Wörishofen.