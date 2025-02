Beim Klärschlamm sehen die Gemeinden schwarz

Hat die geplante Klärschlamm-Pyrolyse bei Buchloe noch eine realistische Chance? Ab 2027 möchte das Unternehmen „Kommunale Energieverwertung (KE)“ Klärschlamm als Abfallprodukt aus den Kläranlagen trocknen und mithilfe eines Pyrolyse-Verfahrens so aufbereiten, dass es sich später als Beimischung zu Dünger und Erden verwenden lässt. KE-Vorstand Richard Dauberschmidt, und Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl (Verwaltungsratsvorsitzender) sind nach wie vor optimistisch, dass die bisherigen neun Mitglieder des im März 2024 gegründeten Unternehmens weiter bei der Stange bleiben - also Mindelheim, Buchloe, Bobingen, die Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Hiltenfingen, Mittelneufnach und die Abwasserzweckverbände Wertach-Ost, Gennach-Kirchweihtal und Lechfeld. In den Unterallgäuer Gemeinderäten in Wiedergeltingen und Türkheim ist von der anfänglichen Begeisterung für dieses Projekt ganz und gar nichts mehr übrig - stattdessen wächst dagegen die Ablehnung, wie jetzt in Wiedergeltingen und Türkheim deutlich wurde.

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Norbert Führer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis