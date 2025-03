Verglühen die Träume von der Klärschlamm-Pyrolyse?

Der Tagesordnungspunkt ist unmissverständlich formuliert: Kommunale Energieverwertung Schwaben – Erhöhung der Kostenbeteiligung eventueller Austritt – Beschlussfassung. So steht es auf der Einladung zur Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim am Dienstag, 11. März, um 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Türkheim. Damit ist klar: Für die VG-Gemeinden Amberg, Rammingen, Türkheim und Wiedergeltingen heißt es jetzt: Hopp oder topp? Beteiligen sich die Wertachttal-Gemeinden an der geplanten Klärschlamm-Pyrolyse bei Buchloe finanziell? Oder lassen sie es doch bleiben, treten aus dem Unternehmen wieder aus und entscheiden sich für eine andere, günstigere Klärschlamm-Entsorgung??

