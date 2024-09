Wiedersehen mit neuen Kunstwerken

Es ist nicht die erste Gemeinschaftsausstellung vom „Kunstkreis Eschenlohe“ in den drei Barockräumen des Kleinen Schlosses. Besucher und Kunstliebhaber können ein Wiedersehen mit ihnen schon bekannten Künstlerinnen und Künstlern feiern und auch viel Neues entdecken. Wie schon bei den ersten Ausstellungen des Kunstkreises in Türkheim lockt außerdem ein bunter Herbststrauß mit zusätzlichen Events wie Konzerten und Lesungen. Vier dieser Veranstaltungen sind in dem Rahmen der „kulTour-tage Unterallgäu“ eingebunden. In Türkheim gibt es dazu noch das Angebot eines Malkurses.

