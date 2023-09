Türkheim/Memmingen

vor 31 Min.

Nach Schlägen beim Klausentreiben: Zwei junge Türkheimer vor Gericht

Plus Ein 45-jähriger Türkheimer hatte nach dem Klausentreiben zwei Klausen wegen Körperverletzung angezeigt. Im Prozess macht ein Zeuge eine überraschende Aussage.

Von Alf Geiger

Das Klausentreiben am 5. und 6. Dezember in Türkheim hat eine lange Tradition: Seit Jahrzehnten lockt dieses schaurige Spektakel Hunderte von Besucherinnen und Besuchern in den Türkheimer Ortskern. Zottelige Fratzengesichter, lautes Geschrei, Kettenrasseln, rote Feuerschwaden und schrilles Schellengeläut: Türkheim wird dann zum Schauplatz der Klausen. Dass es bei dieser Veranstaltung durchaus etwas rauer zugeht, wissen alle Beteiligten. Oder doch nicht? Denn jetzt standen zwei Klausen vor Gericht, weil sie einen Türkheimer geschlagen haben sollten. Die Anklage lautete immerhin auf gefährliche Körperverletzung, die von den beiden Mitgliedern des Klausen- und Traditionsvereins gemeinschaftlich begangen worden sein sollte. Ihnen wurde vorgeworfen, einen 45-jährigen Familienvater aus Türkheim so geschlagen zu haben, dass er große blaue Flecke an den Beinen und Striemen an einer Hand davontrug. Der Prozess nahm dann eine überraschende Wende, als ein weiterer Teilnehmer des Klausentreibens in den Zeugenstand trat und eine ungewöhnliche Aussage machte.

Seit Jahrzehnten lockt das Klausentreiben die Besucher nach Türkheim

Seit Jahrzehnten lockt das Klausentreiben rund um das Tor und Maximilian-Philipp-Straße Hunderte von Besucherinnen und Besuchern in den Türkheimer Ortskern: eine Traditionsveranstaltung, organisiert vom Türkheimer Klausen- und Traditionsverein, der rund 200 Mitglieder zählt und einer der vielen Aktivposten im Türkheimer Vereinsleben ist. In der Vergangenheit kam es immer wieder mal zu Problemen beim Klausentreiben weil einige Teilnehmer zu wild agierten – meist waren es aber die Klausen selbst, die sich auf gewaltsame Übergriffe einstellen mussten. „Ich habe schon abgeschlagene Flaschen, Messer, Baseballschläger und einiges mehr gesehen“, schildert ein aktiver Klaus seine unschönen Erfahrungen.

