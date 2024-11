Wohnsitzloser klaut Lebensmittel und Spirituosen

Eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Euro-Bereich musste ein 21-jähriger Wohnsitzloser laut Polizei hinterlegen, der am Montag in einem Verbrauchermarkt in Türkheim beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Eine Angestellte hatte den Mann angesprochen, nachdem er den Kassenbereich ohne Bezahlung verlassen hatte. Im Rucksack des Mannes fanden die Mitarbeiter Lebensmittel und Spirituosen, deren Gesamtwert laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich liegt. (mz)

