Zu schnell: Autofahrer verursachen Unfälle auf der A96

Mit Anzeigen und Bußgeldern im dreistelligen Eurobereich müssen zwei Autofahrer rechnen, die am Sonntag laut Polizei ihre Geschwindigkeit an Ausfahrten der Autobahn A 96 falsch eingeschätzt und erheblichen Sachschaden verursacht haben. Gegen 13 Uhr verließ ein 31-jähriger Fahrer aus Mindelheim kommend mit seinem Pkw die Autobahn an der Anschlussstelle Türkheim. In der Rechtskurve verlor er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Richtungstafel. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Schätzung der Autobahnpolizei auf rund 15.000 Euro.

18-jähriger Mercedesfahrer kommt auf der A96 von der Fahrbahn ab

Um 16.45 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall an der Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes geriet ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zweimal gegen die Schutzplanke, bevor es demoliert liegen blieb. Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Buchloe eingesetzt. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. (mz)