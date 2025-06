Zwei betrunkene Radler bei Unfällen verletzt

Mit zwei Fahrradunfällen hatte die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Türkheim zu tun. Wie mitgeteilt wurde, kam es zunächst in der Wörishofer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, bei dem die Beteiligten zu Boden gingen. Ein 28-Jähriger wurde dabei verletzt. Er war deutlich betrunken, ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund drei Promille. Etwas später stürzte ebenfalls in der Wörishofer Straße ein 51 Jahre alter Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei. Auch er hatte getrunken, laut Polizei ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,6 Promille. Gegen beide Radler wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (mz)

