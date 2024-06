Asylbewerber mit Messer verletzt

Ein 33-Jähriger hat in Tussenhausen Mitbewohner bedroht und einen von ihnen verletzt.

Bei einem Streit zwischen drei Männern in einer Asylbewerberunterkunft in Tussenhausen wurde am Freitagabend ein Mann durch Messerschnitte verletzt. Laut Polizei bedrohte ein 33-Jähriger zwei Mitbewohner und verletzte einen von ihnen mit einem Messer. Der 25-Jährige erlitt dadurch eine leichte Schnittverletzung am Arm und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeikräfte führten den Tatverdächtigen am nächsten Tag beim zuständigen Amtsgericht vor. Gegen ihn erließ das Gericht Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt. (mz)