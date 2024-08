Diebe pumpen Diesel aus Lkw-Tanks ab

300 Liter Diesel haben unbekannte Täter am Donnerstagvormittag aus dem Tank eines Lkw in Tussenhausen gestohlen. Laut Polizei hatte der 24-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in der Oberen Viehweide geparkt. Gegenüber stand ein weiterer Lastwagen, bei dem die Täter ebenfalls der Diesel abgepumpt haben. Wie hoch der Entwendungsschaden in diesem Fall ist, ist laut Polizei bislang nicht geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer: 08247/96800 zu melden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis