Feuer verursacht hohen Schaden an Wohnhaus und Geräteschuppen

Beträchtlichen Schaden hat ein Feuer am Freitagabend in Tussenhausen angerichtet. Anwohner und Passanten entdeckten, Dass Rauch aus einem Geräteschuppen am Marktplatz in Tussenhausen aufstieg und alarmierten den Notruf. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Mattsies, Tussenhausen, Zaisertshofen und Mindelheim stand der Geräteschuppen laut Polizei bereits im Vollbrand und die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Durch insgesamt 74 Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. An Schuppen und Wohnhaus entstand ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es zudem zu Beschädigungen an der Glasfassade der angrenzenden Schule. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf 20.000 Euro. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Bad Wörishofen sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. (mz)

