Frische Farbe für das alte Baumkrokodil

Seit Jahrzehnten schon gibt es das Krokodil am Waldrand bei Tussenhausen. Nach dem Orkan „Wiebke“ ist es 1990 aus einer umgefallenen Eiche entstanden und ist seitdem ein beliebter Blickfang, der jetzt jedoch etwas in die Jahre gekommen war. Gemeinsam mit Mali und Anton Fleck haben deshalb die Kinder der Grundschule dem Fantasiewesen neues Leben eingehaucht. Die Buben und Mädchen hatten viel Freude daran, das Krokodil in leuchtenden Farben zu bemalen und sind stolz auf die gelungene Aktion kurz vor Ferienbeginn.

