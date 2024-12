Glätte: Auto prallt gegen Kapelle

Ein 82-Jähriger war am Sonntagnachmittag bei starkem Schneeregen zu schnell unterwegs und ist deshalb zwischen Tussenhausen und Zaisertshofen ins Schleudern geraten. Laut Polizei kam er von der Straße ab, fuhr über ein Feld und kam an einer Straßenkapelle zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt, am Auto entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totallschaden und auch die kleine Kapelle wurde durch den Aufprall beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 5.600 Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. (mz)

