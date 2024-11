Kundin will Wein mitgehen lassen

Eine 50-Jährige hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Tussenhausen eine Flasche Wein in ihrem Einkaufswagen deponiert und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne den Wein zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hatte die Frau jedoch beobachtet und die Polizei gerufen. Einige Tage zuvor hatte sie bereits auf gleiche Weise versucht, Fleischwaren an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Laut Polizei wurde ihr ein einjähriges Hausverbot erteilt. Zudem erwartet die 50-Jährige eine Anzeige wegen Diebstahl. (mz)

