Mehrere Pferde galoppieren auf der Straße: Es kommt zum Unfall

Am Freitagabend ist der Polizei gemeldet worden, dass auf der Staatsstraße 2025 am Ortsrand von Tussenhausen mehrere Pferde auf der Straße galoppieren – und das in der Dunkelheit und bei starkem Schneetreiben. Kurz darauf kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem der Pferde. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand am Fahrzeug ein leichter Blechschaden, während das Tier ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb. Eine Polizeistreife vor Ort und mehrere Passanten konnten den Pferden folgen und sie wieder einfangen. Warum und wie die Tiere auf die Straße gelangt waren, ist laut Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (mz)

