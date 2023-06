Tussenhausen

Tussenhausen muss für Projekte Schulden machen

Einer der größten Kostenfaktoren der vergangenen Jahre: das Feuerwehrhaus Mattsies. In den nächsten Jahren werden die Häuser in Tussenhausen und Zaisertshofen auf dem Programm stehen.

Plus Was sich im vergangenen Jahr bereits abgezeichnet hatte wird nun Realität: Der Markt Tussenhausen muss höhere Schulden machen. Vor allem zwei Bereiche sorgen für rote Zahlen.

"Die ganz fetten Jahre sind vorbei", fasste Michael Mussack seinen Vortrag knapp zusammen. Zuvor hatte der Kämmerer dem Gemeinderat des Marktes Tussenhausen seine Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 vorgestellt. Daraus ging hervor, dass der Markt deutlich höhere Schulden wird aufnehmen müssen, die sich vor allem auf zwei Investitionsfelder zurückführen lassen. Beide sind wichtig für die Infrastruktur in den drei Gemeindeteilen.

Dabei handelt es sich zum einen um die Feuerwehr. Nachdem in den vergangenen Jahren kräftig in das Feuerwehrhaus Mattsies investiert wurde, stehen für nächstes und übernächstes Jahr die Feuerwehrhäuser Tussenhausen und Zaisertshofen auf dem Zettel. In beide fließen jeweils zwei Millionen Euro. Dazu kommt das neue Feuerwehrauto für Mattsies mit gut einer Viertelmillion Euro in diesem und ein Mannschaftstransportwagen mit 140.000 Euro im nächsten Jahr.

