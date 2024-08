Unfallfahrer geht auf Polizisten los

Seinen Führerschein ist ein 44-jähriger Autofahrer erst mal los, der am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 2 im Bereich Tussenhausen alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren war. Danach eskalierte der Einsatz: Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizei Bad Wörishofen verweigerte der 44-Jährige die Herausgabe seiner Personalien und auch eine Untersuchung durch den alarmierten Rettungsdienst. Als die Beamten ihn nach Ausweispapieren und seinem Führerschein durchsuchen wollten, leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Da zudem Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Mannes bestanden, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Als diese in einem Krankenhaus durchgeführt werden sollte, ging er erneut auch hier auf das Personal los. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis