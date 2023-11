Tussenhausen

Von der Garagenfirma zum Weltchampion aus Tussenhausen

Ein Blick auf das Betriebsgelände der Firma AIB Kunstmann in Tussenhausen.

Plus Der Name ist Programm: AIB Kunstmann steht für „alles immer besser“. Die Firma aus Tussenhausen hat sich in vier Jahrzehnten zu einer Weltfirma hochgearbeitet.

Von Johann Stoll

Die Grob-Werke aus Mindelheim kennt jeder im Allgäu als weltweit aufgestelltes Unternehmen, das auf ihrem Feld die Spitzenposition einnimmt. Aber es gibt weitere Champions im Unterallgäu. Einer von ihnen ist die Firma AIB Kunstmann aus Tussenhausen. Vor 41 Jahren in einer Buchloer Garage durch Dieter Kunstmann gegründet, hat sich das Familienunternehmen auf seinem Feld die Weltmarktführerschaft erobert. Was ist das für eine Firma?

Die Seniorchefin kommt noch fast täglich ins Büro

Kunstmann ist weltweit unterwegs. Besonders stark ist das Tussenhausener Unternehmen in Europa vertreten, den USA, in der arabischen Region, auf Malaysia und Indien, sagt Gudrun Kunstmann gegenüber dieser Redaktion. Sie teilt sich die Geschäftsführung mit ihrem Bruder Martin und Christian Brückmann. Auch die Seniorchefin und Mitgründerin der Firma, Rosemarie Kunstmann, kommt noch fast jeden Tag ins Büro. Diese familiären Strukturen sind es, die die rund 70 Beschäftigten in Tussenhausen schätzen.

