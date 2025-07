Angelberger Marktrechtfest: Tussenhausen zieht eine positive Bilanz

Drei Tage lang kehrte Tussenhausen ist das Jahr 1455 zurück: Bei der vierten Auflage des „Angelberger Marktrechtfestes“ feierte ein ganzer Ort und führte die zahlreichen Besucher zurück ins Mittelalter.

Die Bilanz nach dem Fest, das von Tussenhausener Vereinen getragen wurde, fiel durchweg positiv aus. Vor allem das Engagement der Tussenhausener wurde von Christian Holzmann, Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins Tussenhausen und Mitglied des Festausschusses, hervorgehoben.

Ganz Tussenhausen feiert mit

„Vom Einzug waren wir total beeindruckt“, sagt Holzmann. Über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien am Freitagabend beim feierlichen Einmarsch auf das Festgelände am Marktplatz gezogen. Neun Vereine und Gruppierungen, die sich am Fest beteiligten, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger Tussenhausens sowie rund 50 französische Gäste aus der Partnergemeinde Cossé-le-Vivien marschierten in mittelalterlichen Gewändern mit. „Das war ein wunderschönes Bild“, schwärmt Holzmann.

Icon Galerie 75 Bilder Ein Dorf reist zurück ins Mittelalter: In Tussenhausen wird am Wochenende das Angelberger Marktrechtfest gefeiert. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Besucher. Hier sind die schönsten Bilder.

Auf und rund um den Marktplatz gab es dann für Besucherinnen und Besucher allerhand zu sehen. „Gelobt wurden die Vielfalt der Speisen, die günstigen Preise und vor allem das Spielangebot für Kinder“, sagt Holzmann. So hätten die Kleinsten an beinahe jeder Ecke ein anderes Spiel vorgefunden: Ob Holzkarussell im Pfarrgarten oder Holzflipper auf dem Marktplatz – Kinder wie Eltern seien bestens unterhalten worden. „Viele lobten, dass wir viel Wert auf die Details gelegt haben“, sagt Franz Beggel, Vorsitzender des Historischen Vereins und ebenfalls Mitglied im Festausschuss.

Das abwechslungsreiche Programm wird viel gelobt

Auch das Bühnenprogramm erfuhr viel Lob: Musik und Tanz, Theater und Gesang – für jeden war etwas dabei. Großen Anklang fand an zwei Abenden das Kirchenkonzert „Allerley Orgeley und Pfeiferey“ mit Margit Hölzle (Orgel), Theresia Hörl (Dudelsack) und Herbert Bäuerle (Flügelhorn), auch der Festgottesdienst am Sonntag sei beeindruckend gewesen, so Holzmann.

Icon Galerie 55 Bilder Musik, Tanz, Spiel und Feines zum Schmausen sowie ein großer Einzug mit Bauersleut, Tieren und wehrhaften Landsknechten. Beim Marktrechtfest in Tussenhausen gab es viel zu entdecken.

Natürlich spielte auch der Wettergott eine große Rolle: Einem traumhaften Sommerabend am Eröffnungstag folgten zwei weitere schöne Tage, die nur abends Regen abbekamen. „Am Samstag war es nur leichter Nieselregen, da fanden die Leute genügend Möglichkeiten, sich unterzustellen. Am Sonntag haben wir das Abendprogramm dann etwas gestrafft, damit wir dem angekündigten Regen aus dem Weg gehen“, sagt Holzmann.

Icon Vergrößern Der Bauernmarkt wurde am Samstag in Tussenhausen mit einem festlichen Einzug eröffnet. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Der Bauernmarkt wurde am Samstag in Tussenhausen mit einem festlichen Einzug eröffnet. Foto: Ulla Gutmann

Alles in allem war die vierte Auflage des Angelberger Marktrechtfestes für alle Beteiligten ein voller Erfolg gewesen: Die Vereine seien mit den Besucherzahlen zufrieden gewesen, die Besucher wiederum mit dem Programm und Angebot in Tussenhausen. „Es war ein wunderbares, buntes Fest, das sich an einem Fleck konzentriert und bei dem es keinerlei Zwischenfälle gegeben hat“, so Holzmann. Wie viele Besucher letztlich an den drei Tagen in Tussenhausen vorbeigeschaut haben, kann er nicht genau sagen, denn: „Wir haben ja keinen Eintritt verlangt“, so Beggel. Entsprechend schwer sei es abzuschätzen, wie viele Besucher sich ins Tussenhausener Mittelalter gestürzt haben.

Icon Vergrößern Historischer Verein und Festausschuss konnten mit dem Verlauf des Angelberger Marktrechtfestes zufrieden sein. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Historischer Verein und Festausschuss konnten mit dem Verlauf des Angelberger Marktrechtfestes zufrieden sein. Foto: Ulla Gutmann