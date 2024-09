Zwei Verletzte bei Unfall

Auf der Kreisstraße MN6 in Tussenhausen hat es am Mittwochmorgen gekracht. Laut Polizei war ein 65-jähriger Autofahrer in Richtung Ettringen unterwegs und wollte ein Fahrzeug vor ihm überholen. Beim Überholvorgang übersah er jedoch eine 68-Jährige, die ihm mit ihrem Wagen entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Straße musste für etwa eine Stunde von der freiwilligen Feuerwehr gesperrt werden. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 13.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (mz)

