Diesen Bahnübergang in Bad Wörishofen dürfen künftig nicht mehr alle nutzen

Der Bahnübergang an der Eishalle in Richtung Wertstoffhof und Flugplatz ist weiter gesperrt. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern, wie jetzt klar wird. Der Stadtrat hatte bereits im April beschlossen, rund 67.000 Euro in die Hand zu nehmen, um den Übergang neu zu asphaltieren. Fest steht nun allerdings, dass selbst dann nicht mehr alle Fahrzeuge den Bahnübergang benutzen dürfen.

