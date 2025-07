Unbekannter schießt Katze in Oberrieden ein Auge aus

Im Wohngebiet Am Anger in Oberrieden wurde eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen und schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei wurde das Tier zielgerichtet am linken Auge getroffen und musste in einer Tierklinik operiert werden. Das Auge konnte nicht gerettet werden, die Ärzte mussten es entfernen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 11. Juli und wurde am Donnerstag mitgteilt.

Ein weiteres Projektil steckte unter der Haut der Katze

Zudem ergab eine Röntgenuntersuchung, dass sich bereits ein weiteres Projektil unter der Haut befand. Es war dort eingewachsen. Die Polizei geht davon aus, dass nicht zum ersten Mal auf die Katze geschossen wurde. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen. (mz)