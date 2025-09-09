Stockheimer diskutieren über Sinn und Unsinn der Zäune an der „Boscha-Kreuzung“

Die Diskussion um die Verkehrssicherheit an der sogenannten „Boscha-Kreuzung“ bei Stockheim zieht sich schon seit Jahren hin; erst kürzlich wurden dort neue Sichtschutzelemente montiert. Nun krachte es erneut und im Wörishofer Ortsteil schlägt der Unfall hohe Wellen.

In der vergangenen Woche ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Wertachtalkreuzung, wie die Stelle eigentlich heißt. Laut Polizei war ein 54-jähriger Autofahrer von Stockheim nach Irsingen unterwegs. Beim Überfahren der Kreuzung hatte dieser das Auto einer 61-Jährigen übersehen, das Vorfahrt gehabt hätte, und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An der „Boscha-Kreuzung“ wurden nicht so viele Sichtschutzzäune aufgestellt wie geplant

Seit Jahren schon ist die Boscha-Kreuzung Thema in der Bürgerschaft, immer wieder kam es dort zu teilweise schweren Unfällen. Gewünscht wurde von den Bürgern und der Stadtverwaltung ein Kreisverkehr, die betroffenen Grundstückseigentümer wären bereit gewesen, dafür Land abzutreten. Allerdings hat sich dieser Wunsch nicht erfüllt. Die Unfallkommission des Landkreises Unterallgäu, die sich aus Vertretern des Landkreises als Straßenbaulastträger, der Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt und der Polizei zusammensetzt, empfahl zunächst andere Maßnahmen. In die Fahrbahnen wurden Rillen gefräst, um das Tempo zu bremsen. Zuletzt installierte die Stadt Bad Wörishofen Sichtschutzzäune, allerdings weniger als ursprünglich geplant. Auf der Nordseite hat die Stadt die benötigten Grundstücke nicht erhalten. Die Zäune sollen die vermeintlich gute Sicht in die Kreuzung nehmen und zum Anhalten zwingen.

Durch den jüngsten Unfall ist die Diskussion über den Sinn des Sichtschutzzaunes neu entbrannt, in den sozialen Medien wird dieser durchweg als unsinnig bezeichnet. Fritz Mühlbauer aus Stockheim bezeichnet die Baumaßnahme Sichtschutzzaun als Geld- und Zeitverschwendung. Der Zaun sei eine Verschandelung der Ortsansicht, die aus den Sichtschutzwänden resultierende gewünschte Sicherheit sei „Wunschdenken einiger Fantasten“. Mühlbauer fordert – ebenso wie viele Kommentatoren in den sozialen Medien – nachdrücklich einen Kreisverkehr, bevor dort weitere, vielleicht sogar wieder tödliche Unfälle geschehen.

Die Behörden sagen, sie hätten die Verkehrssicherheit immer im Blick

Auf Nachfrage erklärt die Pressestelle des Landratsamtes, dass der Sichtschutzzaun die Weitsicht für den an die Kreuzung heranfahrenden Autofahrer unterbinden soll, damit dieser die Geschwindigkeit reduzieren muss. Unabhängig davon befinde sich an der Kreuzung eine Stopp-Stelle. „Die Kreuzung ist verkehrsgerecht ausgebaut und natürlich müssen sich alle Verkehrsteilnehmer an die Straßenverkehrsordnung halten. Selbstverständlich behalten wir die Verkehrssicherheit unserer Kreisstraßen immer im Blick,“ lautet die Antwort auf die Frage nach der weiteren Vorgehensweise.

Der Leiter der Polizeidienststelle Bad Wörishofen, Walter Schmid, erklärt, dass die Polizei im Falle eines Ortstermins ihrer beratenden Funktion nachkommen werde, die Entscheidung, welche Maßnahme durchgeführt werde, aber beim Straßenbaulastträger liege.