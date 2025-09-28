Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf B16: 84-Jähriger Fahrer verursacht Unfall und flieht unter Schock

Salgen

Mann verursacht Unfall und fährt unter Schock einfach weiter

Erst nach 20 Minuten kommt der 84-Jährige an den Unfallort bei salgen zurück.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Unter Schock hat ein Unfallfahrer bei Salgen den Unfallort einfach verlassen.
    Unter Schock hat ein Unfallfahrer bei Salgen den Unfallort einfach verlassen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

    Auf der B16 zwischen Pfaffenhausen und Kirchheim gab es am Samstagabend einen Unfall mit Blechschaden. Ein 84-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei den Wagen einer von rechts kommenden 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Danach setzte sich der Verursacher ab, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Erst 20 Minuten später erschien er wieder am Unfallort und sagte, er habe nach dem Unfall unter Schock gestanden und habe wohl deshalb so gehandelt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Der Mann wird sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen, heißt es im Polizeibericht. (mz)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden