Mann verursacht Unfall und fährt unter Schock einfach weiter

Auf der B16 zwischen Pfaffenhausen und Kirchheim gab es am Samstagabend einen Unfall mit Blechschaden. Ein 84-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei den Wagen einer von rechts kommenden 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Danach setzte sich der Verursacher ab, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Erst 20 Minuten später erschien er wieder am Unfallort und sagte, er habe nach dem Unfall unter Schock gestanden und habe wohl deshalb so gehandelt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Der Mann wird sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen, heißt es im Polizeibericht. (mz)

