Unfall auf glatter A96 mit mehreren Autos : Eine Person verletzt

Glatte Fahrbahnen haben für Gefahr in der Region gesorgt. Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der A96 zwischen Bad Wörishofen und Buchloe in Fahrtrichtung Lindau ein Verkehrsunfall. Vier Autos waren beteiligt, nachdem laut Polizei ein Fahrzeug ins Schleudern geriet und die nachfolgenden Autos aufgefahren waren.

Die Unfallstelle war nach dem Unfall gegen 7.20 Uhr kurzzeitig voll gesperrt, doch konnte schnell eine Spur freigegeben werden. Die Fahrzeuge wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West (Stand: 10.50 Uhr) mittlerweile abgeschleppt.

Die A96 war bei Bad Wörishofen in Richtung Lindau kurzzeitig voll gesperrt

Die genaue Unfallursache ist noch unklar, jedoch sei die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt „winterglatt“ gewesen, so die Polizei. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Verkehr fließt wieder ungehindert.